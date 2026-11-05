Vistra Energy Aktie
WKN DE: A2DJE5 / ISIN: US92840M1027
|
05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Vistra Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Vistra Energy stellt am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,98 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 22,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,03 Milliarden USD gegenüber 4,92 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,59 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,18 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 21,86 Milliarden USD, gegenüber 17,92 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vistra Energy Corp Registered Shs
|
05.11.26
|Ausblick: Vistra Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: Vistra Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
24.08.26
|Vistra, AEP, CMS Energy, Centerpoint Energy, Xcel Energy, E.ON - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
24.08.26
|Vistra, AEP, CMS Energy, Centerpoint Energy, Xcel Energy, E.ON - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
06.08.26
|Ausblick: Vistra Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Vistra Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Vistra Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Vistra Energy Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Vistra Energy Corp Registered Shs
|110,58
|9,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.