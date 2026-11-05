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WKN DE: A2DJE5 / ISIN: US92840M1027

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Vistra Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vistra Energy stellt am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,98 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 22,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,03 Milliarden USD gegenüber 4,92 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,59 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,18 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 21,86 Milliarden USD, gegenüber 17,92 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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