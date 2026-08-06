Vistra Energy Aktie

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WKN DE: A2DJE5 / ISIN: US92840M1027

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Vistra Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vistra Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,61 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,810 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 33,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,46 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,08 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,06 USD, gegenüber 2,18 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 23,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,97 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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