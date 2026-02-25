Ausblick: Vistra Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vistra Energy wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,60 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 21,36 Prozent auf 5,79 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,93 USD, gegenüber 7,00 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 19,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 19,38 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

