Ausblick: Vital Farms präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vital Farms stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,472 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 13,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 184,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 160,2 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,460 USD, gegenüber 1,44 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 774,2 Millionen USD im Vergleich zu 759,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at