Ausblick: Vital Farms verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vital Farms gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,391 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 70,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,230 USD je Aktie erzielt worden waren.

Vital Farms soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 214,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD, gegenüber 1,18 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 760,4 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 606,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at