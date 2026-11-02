Ausblick: Vital Farms zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vital Farms wird am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vital Farms im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,112 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,360 USD je Aktie gewesen.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 198,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Vital Farms für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 181,8 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,552 USD, gegenüber 1,44 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 763,0 Millionen USD im Vergleich zu 759,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net