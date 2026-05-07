Ausblick: Vitalhub stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vitalhub lädt am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,060 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vitalhub noch 0,020 CAD je Aktie eingenommen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 45,13 Prozent auf 31,5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,288 CAD im Vergleich zu 0,100 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 130,1 Millionen CAD, gegenüber 109,0 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at