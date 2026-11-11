Vitalhub Aktie
WKN DE: A2PXTX / ISIN: CA92847V5018
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Vitalhub zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Vitalhub stellt am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,074 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vitalhub ein EPS von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Vitalhub in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 33,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 32,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,184 CAD im Vergleich zu 0,100 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 131,3 Millionen CAD, gegenüber 109,0 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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