Ausblick: Vitec Software Group (B) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vitec Software Group (B) lädt am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,35 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vitec Software Group (B) noch 2,64 SEK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 924,1 Millionen SEK – ein Plus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vitec Software Group (B) 917,4 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,85 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,96 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 3,76 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,63 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at