Vitec Software Group AB Aktie
WKN DE: A2ACFE / ISIN: SE0007871363
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Vitec Software Group (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Vitec Software Group (B) öffnet am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,84 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Vitec Software Group (B) einen Gewinn von 2,09 SEK je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 4,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 943,9 Millionen SEK gegenüber 902,4 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,88 SEK je Aktie, gegenüber 10,96 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 3,97 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 3,63 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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