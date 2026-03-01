Vitesse Energy Aktie

WKN DE: A3D2XE / ISIN: US92852X1037

01.03.2026 07:01:06

Ausblick: Vitesse Energy legt Quartalsergebnis vor

Vitesse Energy wird am 02.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten schätzen, dass Vitesse Energy für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,150 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Vitesse Energy 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 67,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 21,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Vitesse Energy 55,9 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,895 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,640 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 286,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 242,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

