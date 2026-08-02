Vitesse Energy Aktie
WKN DE: A3D2XE / ISIN: US92852X1037
|
02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Vitesse Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Vitesse Energy gibt am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,056 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vitesse Energy 0,600 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 77,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 5,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Vitesse Energy einen Umsatz von 81,8 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,444 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,640 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 287,4 Millionen USD, gegenüber 257,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vitesse Energy Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Vitesse Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
19.07.26
|Erste Schätzungen: Vitesse Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Vitesse Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
01.03.26
|Ausblick: Vitesse Energy legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)