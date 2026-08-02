Ausblick: Vitesse Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Vitesse Energy gibt am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,056 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vitesse Energy 0,600 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 77,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 5,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Vitesse Energy einen Umsatz von 81,8 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,444 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,640 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 287,4 Millionen USD, gegenüber 257,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at