Ausblick: Vitesse Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Vitesse Energy öffnet am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,120 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 66,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 66,7 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,423 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,640 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 283,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 257,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at