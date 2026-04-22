Ausblick: Vitrolife Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vitrolife Registered wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,773 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vitrolife Registered noch 0,740 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,77 Prozent auf 810,3 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 842,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,32 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -37,010 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,51 Milliarden SEK, gegenüber 3,44 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at