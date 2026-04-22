Vitrolife AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JLT3 / ISIN: SE0011205202
|
22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Vitrolife Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Vitrolife Registered wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,773 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vitrolife Registered noch 0,740 SEK je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,77 Prozent auf 810,3 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 842,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,32 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -37,010 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,51 Milliarden SEK, gegenüber 3,44 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vitrolife AB Registered Shs
|
22.04.26
|Ausblick: Vitrolife Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Vitrolife Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.02.26
|Ausblick: Vitrolife Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Vitrolife Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Vitrolife AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Vitrolife AB Registered Shs
|10,63
|-2,48%