Vitrolife AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JLT3 / ISIN: SE0011205202
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15.07.2026 07:01:06
Ausblick: Vitrolife Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Vitrolife Registered veröffentlicht am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,896 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,740 SEK je Aktie erzielt worden.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 875,7 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 871,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,03 SEK je Aktie, gegenüber -37,010 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,49 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 3,44 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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