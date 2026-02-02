Ausblick: Vitrolife Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vitrolife Registered lässt sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vitrolife Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vitrolife Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,990 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,03 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Vitrolife Registered 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 895,9 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Vitrolife Registered 959,0 Millionen SEK umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -4,248 SEK, gegenüber 3,79 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 3,44 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,61 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at