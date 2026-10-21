Vitrolife AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JLT3 / ISIN: SE0011205202
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Vitrolife Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Vitrolife Registered wird am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,01 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vitrolife Registered ein EPS von 0,750 SEK je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Vitrolife Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 854,3 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 835,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 2,31 Prozent gesteigert.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,30 SEK, gegenüber -37,010 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 3,47 Milliarden SEK im Vergleich zu 3,44 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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