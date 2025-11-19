Ausblick: Viva Wine Group Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Viva Wine Group Registered lädt am 20.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,597 SEK je Aktie gegenüber 0,500 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 52,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,52 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 998,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,98 SEK, gegenüber 1,92 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 5,53 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,21 Milliarden SEK generiert wurden.

