Ausblick: Viva Wine Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Viva Wine Group Registered wird am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,933 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,600 SEK je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Viva Wine Group Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,76 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 47,35 Prozent gesteigert.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,97 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,92 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 5,48 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 4,21 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
