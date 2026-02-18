Viva Wine Group AB Registered Shs Aktie

Viva Wine Group AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C82B / ISIN: SE0017084361

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Viva Wine Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Viva Wine Group Registered wird am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,933 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,600 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Viva Wine Group Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,76 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 47,35 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,97 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,92 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 5,48 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 4,21 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Viva Wine Group AB Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Viva Wine Group AB Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Viva Wine Group AB Registered Shs 32,00 -0,31% Viva Wine Group AB Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen