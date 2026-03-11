Ausblick: Vivid Seats A legt Quartalsergebnis vor

Vivid Seats A wird am 12.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -1,661 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,400 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 31,36 Prozent auf 137,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -31,480 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 581,4 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 775,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at