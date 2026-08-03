Ausblick: Vivid Seats A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vivid Seats A wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,018 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -25,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 122,1 Millionen USD – ein Minus von 14,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vivid Seats A 143,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -4,256 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -69,200 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 505,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 570,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at