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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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Erwartungen der Experten 10.11.2026 07:01:06

Ausblick: voestalpine gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausblick: voestalpine gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

voestalpine veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Experten.

voestalpine wird am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,584 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,550 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll voestalpine in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,87 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 3,69 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,63 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,48 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 15,76 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 15,06 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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