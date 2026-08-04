voestalpine Aktie

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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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Bilanzprognose 04.08.2026 07:01:06

Ausblick: voestalpine öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: voestalpine öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die voestalpine-Bilanz voraus.

voestalpine präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,02 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei voestalpine noch ein Gewinn pro Aktie von 0,590 EUR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll voestalpine nach den Prognosen von 3 Analysten 3,99 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,90 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,69 EUR je Aktie, gegenüber 2,48 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 15,58 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 15,06 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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