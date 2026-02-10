voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Bilanz voraus
|
10.02.2026 23:37:00
Ausblick: voestalpine vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
voestalpine lädt am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass voestalpine im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,362 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,130 EUR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 3,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,58 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,70 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,33 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,900 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 15,06 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 15,74 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu voestalpine AG
|
10.02.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwacher Handel: ATX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
09.02.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
09.02.26
|Börse Wien in Grün: ATX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
09.02.26