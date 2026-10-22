Volati AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DHFL / ISIN: SE0009143662
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Volati Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Volati Registered präsentiert am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Volati Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,295 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,04 SEK je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Volati Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,19 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,08 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 42,63 Prozent verringert.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,30 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,00 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,80 Milliarden SEK, gegenüber 8,42 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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