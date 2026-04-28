Volati AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DHFL / ISIN: SE0009143662
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Volati Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Volati Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,630 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,120 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent auf 2,06 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,00 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,91 SEK je Aktie, gegenüber 3,00 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 9,38 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 8,42 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volati AB Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Volati Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Volati Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Volati Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Volati Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Volati AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Volati AB Registered Shs
|88,40
|-0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.