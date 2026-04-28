Ausblick: Volati Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Volati Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,630 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,120 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent auf 2,06 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,00 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,91 SEK je Aktie, gegenüber 3,00 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 9,38 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 8,42 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at