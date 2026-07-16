Volati AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2DHFL / ISIN: SE0009143662

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16.07.2026 07:01:06

Ausblick: Volati Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Volati Registered äußert sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,695 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Volati Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 1,47 SEK in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,28 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 44,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,32 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,27 SEK je Aktie, gegenüber 3,00 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 4,69 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 8,42 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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