Ausblick: Volati Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Volati Registered wird am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,500 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,380 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,13 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,01 Milliarden SEK umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,03 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 2,63 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 8,53 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 7,87 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at