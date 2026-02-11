Volati AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DHFL / ISIN: SE0009143662
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Volati Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Volati Registered wird am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,500 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,380 SEK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,13 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,01 Milliarden SEK umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,03 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 2,63 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 8,53 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 7,87 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volati AB Registered Shs
|
11.02.26
|Ausblick: Volati Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Volati Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: Volati Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: Volati Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)