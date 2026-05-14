Volatus Aerospace Aktie
WKN DE: A2JEQU / ISIN: CA92865M1023
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: Volatus Aerospace mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Volatus Aerospace stellt am 14.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,010 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,010 CAD je Aktie verloren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Volatus Aerospace in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 6,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,026 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,040 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 49,5 Millionen CAD, gegenüber 34,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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14.05.26
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