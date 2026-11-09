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WKN DE: A2JEQU / ISIN: CA92865M1023

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Volatus Aerospace zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Volatus Aerospace wird am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,007 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 10,6 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 0,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,033 CAD im Vergleich zu -0,040 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 39,0 Millionen CAD, gegenüber 34,2 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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