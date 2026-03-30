VolitionRX Aktie
WKN DE: A12B6K / ISIN: US9286611077
|
30.03.2026 07:01:06
Ausblick: VolitionRX legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
VolitionRX lässt sich am 31.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird VolitionRX die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,042 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei VolitionRX noch ein Verlust pro Aktie von -0,060 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 294,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 0,8 Millionen USD gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,208 USD, gegenüber -0,310 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,8 Millionen USD im Vergleich zu 1,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VolitionRX Ltd
|
07:01
|Ausblick: VolitionRX legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: VolitionRX stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu VolitionRX Ltd
Aktien in diesem Artikel
|VolitionRX Ltd
|0,20
|1,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Wochenstart mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.