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VolitionRX Aktie

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WKN DE: A12B6K / ISIN: US9286611077

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: VolitionRX legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

VolitionRX lässt sich am 31.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird VolitionRX die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,042 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei VolitionRX noch ein Verlust pro Aktie von -0,060 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 294,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 0,8 Millionen USD gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,208 USD, gegenüber -0,310 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,8 Millionen USD im Vergleich zu 1,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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