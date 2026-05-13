Ausblick: VolitionRX öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

VolitionRX wird am 14.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass VolitionRX im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,730 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,200 USD je Aktie gewesen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 508,00 Prozent auf 1,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,953 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -4,400 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,8 Millionen USD, gegenüber 1,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at