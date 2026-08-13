VolitionRX Aktie
WKN DE: A42AGG / ISIN: US9286612067
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: VolitionRX stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
VolitionRX wird am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,568 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 2,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 0,4 Millionen USD gegenüber 0,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,165 USD, gegenüber -4,400 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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