09.03.2026 07:01:06

Ausblick: Volkswagen gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Volkswagen stellt am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,577 USD je Aktie gegenüber 0,670 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Volkswagen im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 99,60 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,86 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,21 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,32 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 379,97 Milliarden USD, gegenüber 351,18 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh 8,65 -2,81%

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
