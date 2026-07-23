Ausblick: Volkswagen gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Volkswagen wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,542 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen noch ein Gewinn pro Aktie von 0,490 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 1,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 92,91 Milliarden USD gegenüber 91,59 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,16 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 371,00 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 363,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at