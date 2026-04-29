Ausblick: Volkswagen legt Quartalsergebnis vor

Volkswagen wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,405 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen noch 0,380 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,51 Prozent auf 91,84 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 81,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,33 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 382,09 Milliarden USD, gegenüber 363,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at