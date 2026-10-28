Volkswagen Aktie
WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Volkswagen präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Volkswagen äußert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,317 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 6,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 93,85 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Volkswagen für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 88,08 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,82 USD aus. Im Vorjahr waren 1,51 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 362,55 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 363,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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