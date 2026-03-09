Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB2Y / ISIN: US9286626000

09.03.2026 07:01:06

Ausblick: Volkswagen präsentiert Quartalsergebnisse

Volkswagen gibt am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,577 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,670 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 99,65 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,20 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie, gegenüber 2,31 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 379,82 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 351,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh

Analysen zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel

Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh

