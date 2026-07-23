Ausblick: Volkswagen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Volkswagen lädt am 24.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,542 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen noch ein Gewinn pro Aktie von 0,490 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 1,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 92,91 Milliarden USD gegenüber 91,59 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD, gegenüber 1,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 370,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 363,30 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at