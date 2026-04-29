Volkswagen Aktie
WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Volkswagen stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Volkswagen lädt am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,405 USD aus. Im letzten Jahr hatte Volkswagen einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 91,84 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 12,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,63 Milliarden USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,34 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 381,99 Milliarden USD, gegenüber 363,30 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
|
29.04.26
|Ausblick: Volkswagen stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Volkswagen stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.04.26
|Volkswagen-Aktie im Plus: VW beendet vorerst ID.4-Fertigung in den USA (Dow Jones)
|
25.03.26
|Volkswagen-Aktie legt zu: Diskussion über Umstellung auf Verteidigungstechnik (Dow Jones)
|
09.03.26
|Ausblick: Volkswagen gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.02.26
|Erste Schätzungen: Volkswagen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.02.26