Ausblick: Volkswagen stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Volkswagen lädt am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,405 USD aus. Im letzten Jahr hatte Volkswagen einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 91,84 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 12,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,63 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,34 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 381,99 Milliarden USD, gegenüber 363,30 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at