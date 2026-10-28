Volkswagen Aktie
WKN DE: A2NB2Y / ISIN: US9286626000
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Volkswagen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Volkswagen äußert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,317 USD aus. Im letzten Jahr hatte Volkswagen einen Verlust von -0,110 USD je Aktie eingefahren.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,15 Prozent auf 88,08 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,50 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 362,36 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 363,30 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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