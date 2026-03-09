Volkswagen Aktie
|Analysten vor Bilanz
|
09.03.2026 07:14:06
Ausblick: Volkswagen (VW) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Volkswagen (VW) vz wird am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,24 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 85,16 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 87,38 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,37 EUR, gegenüber 21,42 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 324,56 Milliarden EUR im Vergleich zu 324,66 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
07:14
|Ausblick: Volkswagen (VW) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05:56
|VW-Betriebsratswahl beginnt - IG Metall will Spitze halten (dpa-AFX)
|
05:29
|ROUNDUP/Wolfsburg räumt auf: Trainer und Sportchef weg, Hecking da (dpa-AFX)
|
08.03.26
|Wolfsburg räumt auf: Trainer und Sportchef weg (dpa-AFX)
|
08.03.26
|VW-Werk Zwickau: Beschäftigte kämpfen für ihre Zukunft (dpa-AFX)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|25.02.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|25.02.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|87,88
|-2,46%