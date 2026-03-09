Volkswagen Aktie

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

Analysten vor Bilanz 09.03.2026 07:14:06

Ausblick: Volkswagen (VW) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Volkswagen (VW) gewährt einen Blick in die Bücher - was Analysten erwarten.

Volkswagen (VW) gewährt einen Blick in die Bücher - was Analysten erwarten.

Volkswagen (VW) vz wird am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,24 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 85,16 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 87,38 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,37 EUR, gegenüber 21,42 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 324,56 Milliarden EUR im Vergleich zu 324,66 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

VW-Aktie schwächelt: Offenbar Prüfung von Militärfahrzeugen in Osnabrück

Bildquelle: hans engbers / Shutterstock.com

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

25.02.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.02.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 Volkswagen Neutral UBS AG
22.01.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 87,88 -2,46%

Volkswagen (VW) AG Vz. 87,88 -2,46% Volkswagen (VW) AG Vz.

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

