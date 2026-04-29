Ausblick: Volkswagen (VW) St präsentiert Quartalsergebnisse

Volkswagen (VW) St wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,44 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,63 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Volkswagen (VW) St nach den Prognosen von 8 Analysten 78,26 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 77,56 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 20,03 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,29 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 326,58 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 321,91 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at