Ausblick: Volkswagen (VW) St stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Volkswagen (VW) St stellt am 24.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,74 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) St noch 4,34 EUR je Aktie eingenommen.

Volkswagen (VW) St soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 81,16 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,81 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,86 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,29 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 323,74 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 321,91 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at