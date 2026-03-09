Ausblick: Volkswagen (VW) St zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Volkswagen (VW) St präsentiert in der am 10.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,93 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) St einen Gewinn von 6,24 EUR je Aktie eingefahren.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 87,38 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 85,16 Milliarden EUR aus.

Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,37 EUR je Aktie, gegenüber 21,36 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 324,64 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 324,66 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at