Ausblick: Voltamp Transformers gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Voltamp Transformers wird am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Voltamp Transformers für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 64,40 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 78,63 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,92 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 16,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Voltamp Transformers einen Umsatz von 4,24 Milliarden INR eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 325,92 INR, wohingegen im Vorjahr noch 301,85 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,98 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 21,54 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at