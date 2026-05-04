Ausblick: Voltamp Transformers informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Voltamp Transformers wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 93,60 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 95,70 INR je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,30 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,25 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 337,68 INR, gegenüber 321,65 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 21,16 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 19,34 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at