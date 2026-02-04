Ausblick: Voltamp Transformers stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Voltamp Transformers wird am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Voltamp Transformers im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 77,90 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 72,55 INR je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,07 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 4,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,84 Milliarden INR in den Büchern standen.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 328,04 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 321,65 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 20,31 Milliarden INR, gegenüber 19,34 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at