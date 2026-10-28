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WKN DE: A0X84Q / ISIN: INE540H01012

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Voltamp Transformers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Voltamp Transformers präsentiert am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 93,90 INR. Im Vorjahresquartal waren 77,94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,93 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 22,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,83 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 331,45 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 301,85 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 25,18 Milliarden INR, gegenüber 21,54 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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