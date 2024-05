Ausblick: Volue AS Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Volue AS Registered äußert sich am 15.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,147 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,130 NOK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Volue AS Registered nach den Prognosen von 5 Analysten 400,5 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 17,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 339,5 Millionen NOK umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,955 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,250 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,60 Milliarden NOK, gegenüber 1,46 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at